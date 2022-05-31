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В Николаеве российские захватчики попали в дом, где находились двое детей

В доме также находились дедушка и бабушка
В Николаеве российские захватчики попали в дом, где находились двое детей
Дом в Николаевской области. Иллюстративное фото / facebook.com/mykoda/

Вчера оккупанты попали в один из частных домов Николаева, в котором находились двое детей и их бабушка с дедушкой. Об этом сегодня сообщили в Николаевской областной военной администрации. 

"Днем 30 мая российские военные попали в один из частных домов города Николаева, в котором на данный момент находились двое малолетних детей и их бабушка с дедушкой", - сказано в сообщении. 

Мужчина с минно-взрывной травмой находится в больнице. Дети уцелели, но пребывают в тяжелом психологическом состоянии. Дом в результате вражеского обстрела разрушен. Еще десять домов получили повреждения. 

Также вчера войска РФ обстреляли пригород и окрестности Николаева. Враг нанес удар дальнобойной ствольной артиллерией по жилым кварталам и промышленным объектам города. Один человек получил ранения.  

“Пострадали частная мельница по производству муки и производственные помещения мясоперерабатывающего предприятия. В пригороде снаряды падали на территорию частных дворов и их окрестности. На одной из улиц города снаряд попал в водопровод, ведутся восстановительные работы”, - добавили в ОВА. Обстрелы области продолжаются и сегодня.

Напомним, что вчера в результате обстрелов в Николаеве пострадал 21 частный дом.  

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