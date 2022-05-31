Жителям части Николаева рекомендуют выехать из города: названа причина

Это необходимо для избежания жертв среди мирного населения

Жителей некоторых районов Николаева и пригорода призвали временно покинуть свои дома. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Военной комендатуры обороны города Николаева Дмитрий Плетенчук.

“Во избежание жертв среди гражданского населения комендатура города Николаева рекомендует временно, на несколько суток выехать из указанных районов города – Корабельного, Ингульского, а также сел Полигон, Николаевское, района НАРП, Кульбакино”, - поделился Плетенчук.

Известно, что с 26 мая обстрелы Николаева осуществляют российские подразделения 291 артиллерийской бригады. Они используют 203-мм пушки 2С7 "Пион" со снарядами дальностью стрельбы 37 км и 47,5 км.

Именно снарядами первого типа (ОФ43) весом 110 кг производится обстрел юго-восточных районов Николаева – Ингульского и Корабельного, а также пригородов. Такие боеприпасы наносят огромный урон, но не точное попадание, поэтому в результате обстрелов страдают дома мирных жителей и гражданская инфраструктура. Задача уязвить конкретный военный объект при этом не ставится. Огонь ведется из населенных пунктов Киселевка, Надеждовка и Зоровка Херсонской области. Кроме того, враг может использовать и кассетные реактивные снаряды.

Жителям, которые не могут покинуть свои дома, рекомендуется находиться в бомбоубежищах, подземных укрытиях или рядом с ними. Нельзя находиться в панельных многоквартирных домах.

Напомним, что утром 30 мая российские оккупанты открыли огонь по Николаеву. В результате обстрелов пострадал 21 частный дом.

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