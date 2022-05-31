В Одессе боец ТрО продал гуманитарную помощь на 880 тыс грн

Правоохранители уже сообщили ему о подозрении в преступлении.

В Одесской области правоохранители разоблачили бойца Сил территориальной обороны ВСУ, который через посредника продавал гуманитарную помощь. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным досудебного следствия, фигурант в марте-мае 2022 года через посредника продавал гуманитарную помощь, предназначенную для ВСУ. В частности, он продал военную амуницию, военные приборы, медицинские товары на общую сумму более 880 000 гривен.

По данному факту следователи полиции отрыли уголовное производство по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве полиция разоблачила и задержала мужчину и женщину, которые продавали в Интернете несуществующую военную амуницию.

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