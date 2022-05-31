Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

ВСУ уничтожили инженерное подразделение оккупантов - фото 18+

Украинские разведчики Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили российских оккупантов
ВСУ уничтожили инженерное подразделение оккупантов - фото 18+
Российская техника / t.me/ua_dshv

Разведчики Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ДШВ ВСУ и поделилась фотографиями ликвидированных российских солдат.  

"В одном из районов выполнения задач воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов", - сказано в сообщении. 

Уничтоженные оккупанты / t.me/ua_dshv
Уничтоженные оккупанты / t.me/ua_dshv

Отметим, что войска РФ в Украине несут колоссальные потери. За минувшие сутки, 30 мая, российские оккупационные войска потеряли в Украине 150 человек, 9 танков, 20 бронемашин и 1 самолет. С начала полномасштабного вторжения российские оккупационные войска потеряли в Украине около 30 500 человек.  

Уничтоженные оккупанты / t.me/ua_dshv
Уничтоженные оккупанты / t.me/ua_dshv

Уничтоженные оккупанты / t.me/ua_dshv
Уничтоженные оккупанты / t.me/ua_dshv

Уничтоженные оккупанты / t.me/ua_dshv
Уничтоженные оккупанты / t.me/ua_dshv

Напомним, что недавно львовские десантники уничтожили взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области.   

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK