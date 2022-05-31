ВСУ уничтожили инженерное подразделение оккупантов - фото 18+

Украинские разведчики Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили российских оккупантов

Разведчики Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ДШВ ВСУ и поделилась фотографиями ликвидированных российских солдат.

"В одном из районов выполнения задач воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов", - сказано в сообщении.

Уничтоженные оккупанты / t.me/ua_dshv

Отметим, что войска РФ в Украине несут колоссальные потери. За минувшие сутки, 30 мая, российские оккупационные войска потеряли в Украине 150 человек, 9 танков, 20 бронемашин и 1 самолет. С начала полномасштабного вторжения российские оккупационные войска потеряли в Украине около 30 500 человек.

Уничтоженные оккупанты / t.me/ua_dshv

Уничтоженные оккупанты / t.me/ua_dshv

Уничтоженные оккупанты / t.me/ua_dshv

Напомним, что недавно львовские десантники уничтожили взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области.

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