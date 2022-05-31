Оккупанты ночью несколько часов обстреливали поселок в Запорожской области

Российские войска обстреляли Камышеваху в Запорожской области

Сегодня ночью российские захватчики несколько часов обстреливали жилые кварталы Камышевахи в Запорожской области. Об этом сегодня сообщили в областной военной администрации.

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“Строгое соблюдение норм безопасности снова спасло жителей Камышевахи. По словам главы общины Юрия Карапетяна, своевременное укрытие в хранилищах позволило избежать жертв и раненых”, - поделились в ОВА.

Однако дома местных жителей получили значительные разрушения. Местные и областные власти сейчас проводят эвакуацию из населенных пунктов Запорожской области, которые находятся в зоне активных боевых действий. И призывают людей не игнорировать призывы к выезду в более безопасные места.

Последствие российских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua

Последствие российских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua

Последствие российских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua

Последствие российских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua

Последствие российских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua

Напомним, что российские оккупанты начали раздавать местным жителям в Запорожской области российские паспорта. Боевики для этой цели направили выездные бригады МВД РФ.

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