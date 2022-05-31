Канада ввела санкции против "любовницы Путина" Алины Кабаевой

Санкции введены против четырех компаний и 22 граждан России

Канада из-за вторжения России в Украину ввела санкции против 22 граждан РФ и 4 компаний. В санкционный список под номером "1” входит и вероятная любовница президента РФ Владимира Путина Алина Кабаева. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте правительства страны.

Новый список датирован 27 мая. Под санкции попали компании:

"Россельхозбанк";

"Инвестторгбанк",

управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций

управляющая компания Российской венчурной компании.

В списке под первым номером также есть глава совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева, члены правления ВТБ и Сбербанка (в том числе три человека, уже покинувших пост), а также дочери основателя Альфа-банка Михаила Фридмана Лариса и Екатерина Фридман.

Напомним также, что Великобритания ввела санкции против ближайшего окружения российского президента Владимира Путина.

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