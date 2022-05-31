Помощнику оккупантов на Запорожье сообщили о подозрении

Он добровольно стал руководителем незаконного правоохранительного органа "Михайловское отделение внутренних дел".

Правоохранители сообщили о подозрении в преступлении назначенному оккупантами главе незаконного правоохранительного органа в Запорожской области. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, фигурант, находясь во временно оккупированном поселке Михайловка Запорожской области, добровольно согласился сотрудничать с российскими оккупантами. Он стал руководителем незаконного правоохранительного органа "Михайловское отделение внутренних дел".

Фигурант помогает стране-агрессору и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности в условиях военного положения.

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По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (Коллаборационная деятельность). Досудебное следствие продолжается.

Ранее правоохранители заочно сообщили о подозрении в преступлении депутату Запорожского облсовета, который добровольно согласился сотрудничать с оккупантами.

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