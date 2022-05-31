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"Главе ВГА Днепрорудного" сообщили о подозрении в предательстве

Он добровольно согласился сотрудничать с российскими оккупантами.
 |  Автор: Виталий Кулак
"Главе ВГА Днепрорудного" сообщили о подозрении в предательстве
Иллюстративное фото / ssu.gov.ua

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в преступлении депутату Запорожского облсовета, который добровольно согласился сотрудничать с российскими оккупантами. Об этом проинформировала пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

По данным следствия, в мае 2022 года фигурант добровольно согласился сотрудничать с российскими оккупантами и стал так называемым "главой военно-гражданской администрации г. Днепрорудное". Про свое "назначение" он сообщил местным жителям в видеообращении, в котором также призвал помогать оккупационной администрации.

По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (Коллаборационная деятельность). Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее стало известно, что правоохранители сообщили бывшему народному депутату от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" о подозрении в коллаборационной деятельности.

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Подозреваемый в преступлении / gp.gov.ua
Подозреваемый в преступлении / gp.gov.ua

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