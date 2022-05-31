Боевики перед отправкой на войну подписывают соглашение на убийство гражданских - СБУ

Военнопленный заявил, что они заблаговременно понимают, что будут убивать мирных жителей.

Боевик рассказал, что ВС РФ заблаговременно знали, что будут убивать мирных. / СБУ

Российские боевики перед отправкой на войну подписывают соглашение на убийство мирных жителей. Об этом стало известно во время допроса российского военнопленного следователям СБУ.

Теперь оккупанты не врут насчет "учений". Они признаются, что заблаговременно понимают, что командование будет отдавать приказ убивать всех. Российский снайпер, что на видео, попал в плен во время боевых действий в Волноважском районе Донецкой области.

"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: "Подпишите рапорта заново. Если не поедете, то вас "на губу" отправят (гауптвахта), либо просто уволят"," – заявил военнопленный.

В СБУ отмечают, что снайпер сделал выбор - убивать украинцев, чем сидеть в дисциплинарной тюрьме. Однако его показания - это путь в украинскую тюрьму за совершение военных преступлений.

Ранее мы писали, что бельгийский премьер-министр предложил "паузу" в введении санкций против России. По мнению политика нужно оценить эффективность уже введенных.