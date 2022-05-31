Премьер-министр Бельгии предложил "сделать паузу" в вводе санкций против РФ
По мнению политика, нужно оценить последствия уже введенных.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что стоит сделать паузу в введении санкций против России.
Читайте также: Рада потребовала ввести санкции против иерархов РПЦПо мнению представителя правительства, необходимо заняться оценкой уже введенных санкций против России. Ранее введенные требуют анализа со стороны международного сообщества.
В связи с чем, по словам де Кро, наращивать дальнейшее санкционное давление пока что преждевременно.
Ранее мы писали, что ВРУ уволили Людмилу Денисову с поста омбудсмена. Ранее "Слуга народа" объявила недоверие и назвала причины, по которым чиновница с начала вторжения не справлялась с обязанностями.
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