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Премьер-министр Бельгии предложил "сделать паузу" в вводе санкций против РФ

По мнению политика, нужно оценить последствия уже введенных.
Премьер-министр Бельгии предложил "сделать паузу" в вводе санкций против РФ
Премьер-министр Бельгии. / t.me/UAsfera

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что стоит сделать паузу в введении санкций против России. 

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По мнению представителя правительства, необходимо заняться оценкой уже введенных санкций против России. Ранее введенные требуют анализа со стороны международного сообщества.

В связи с чем, по словам де Кро, наращивать дальнейшее санкционное давление пока что преждевременно.

Ранее мы писали, что ВРУ уволили Людмилу Денисову с поста омбудсмена. Ранее "Слуга народа" объявила недоверие и назвала причины, по которым чиновница с начала вторжения не справлялась с обязанностями.

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