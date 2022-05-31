Венедиктова сообщила, сколько РФ совершает военных преступлений ежедневно

Количество противоправных случаев измеряется в сотнях.

31 мая в Гааге прошла совместная пресс-конференция генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. Об этом сообщает "Укринформ".

Генпрокурор отмечает, что в Украине ежедневно совершаются российской армией сотни военных преступлений. Именно поэтому очень важен судебный фронт.

"Ежедневно в Украине совершается около 200 – 300 военных преступлений. Это жестокая война. У нас нет доступа к оккупированным территориям, но я надеюсь, что благодаря международным коллегам мы сможем достичь справедливости," - подчеркивает Венедиктова.

Ранее мы писали, что с должности омбудсмена уволили Людмилу Денисову. В Раде ей сообщили о подозрении, а нардепы проголосовали за увольнение.