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Денисову уволили с должности омбудсмена - нардеп

Слуга народа официально заявила о недоверии Людмиле Денисовой.
Денисову уволили с должности омбудсмена - нардеп
Денисову уволили с должности омбудсмена. / Геращенко / Телеграм

Верховная Рада Украины уволила с должности Уполномоченной по правам человека Людмилу Денисову. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

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За увольнение омбудсмена проголосовали 234 депутата. 191 из которых - это партия президента "Слуга народа". 

Против увольнения Денисовой выступили 9 человек. 8 из которых - представили партии "Европейская солидарность".

Результаты голосования за увольнение Денисовой. / t.me/yzheleznyak
Результаты голосования за увольнение Денисовой. / t.me/yzheleznyak

Железняк отметил, что сегодня назначения не было. Поэтому неизвестно, кто станет новым омбудсменом.

Отметим, что Людмила Денисова отрицает обвинения. Чиновница опубликовала открытое письмо, написанное европейскими коллегами. В нем - обращение к Зеленскому и Стефанчуку.

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