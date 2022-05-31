ГБР разрешили спецрасследование против Азарова

Бывший премьер подозревается в госизмене при подписании Харьковских соглашений

Николай Азаров с 2014 года скрывается в РФ / wikimedia.org

Суд разрешил Государственному бюро расследований вести следствие по спецпроцедуре – в условиях недоступности подозреваемого – в отношении экс-премьера Николая Азарова. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Речь идет об уголовном деле о подписании так называемых Харьковских соглашений, где Николай Азаров проходит как подозреваемый в государственной измене.

По мнению следствия, бывший премьер действовал в интересах России и в ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины, когда подписывал 21 апреля 2010 г. соглашение между Украиной и РФ о продлении сроков пребывания российского флота в Севастополе.

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“Содержание и условия этого соглашения были навязаны в Москве президентом РФ Дмитрием Медведевым накануне его подписания 21 апреля 2010 года”, – отметили в ГБР.

По мнению следователей, подозреваемый полностью понимал последствия подписания этого соглашения. Подчеркивается, что высшие должностные лица Украины того времени целенаправленно действовали в ущерб Украине.

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“Эти поступки совершались по предварительному сговору группой лиц бывшим Премьер-министром Украины Николаем Азаровым с тогдашним Президентом Украины Виктором Януковичем. Оба в рамках данного уголовного производства объявлены в розыск”, – отметили в ведомстве.

Напомним, в Украине начал работу официальный реестр госпредателей. Стали известны имена первых фигурантов списка предателей Украины.

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