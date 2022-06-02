Украина сама будет выбирать дальность стрельбы из РСЗО HIMARS - посол США

Штаты не будут вмешиваться в выбор дальности украинскими военными. Ранее Зеленский обещал, что из установок не будут бить по территории РФ.

В Белом Доме согласовали передачу Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, у которых дальность стрельбы существо больше тех РСЗО, что уже в использовании ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал Штатам, что ракетные установки не будут направлены на территорию России.

Читайте также: "Истерика" началась: У Путина боятся передачи Украине американских РСЗО

Как сообщила новоиспеченный посол США в Украине Бриджит Бринк на сегодняшнем брифинге, Вашингтон не будет влиять на выбор дальности стрельбы Украиной из РСЗО HIMARS, который вскоре будут переданы стране.

"Речь идет о вчерашнем пакете помощи, которые подписал президент, в том числе с РСЗО. Регулировать дистанцию стрельбы будет украинская сторона," - отметила Бринк.

Отметим, что данные РСЗО стреляют на дальность до 70 километров.

Ранее мы писали, что в России подтвердили смерть высокопоставленного летчика Канамата Боташева. Пилот-ас был в отставке из-за инцидента и по закону не мог больше работать в ВКС РФ.