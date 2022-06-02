Зеленский назвал главную цель Украины в войне

Полное восстановление территориальной целостности Украины является главной целью.

Полное восстановление территориальной целостности Украины является главной целью. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Владимир Зеленский.

"Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были освобождены уже сегодня, как можно скорее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства – это наша цель. Но действовать нужно осторожно, ценя жизни", - написал Зеленский.

Напомним, российские оккупационные войска начали полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Они пытались захватить Киев и Харьков, но бойцы ВСУ их отбросили. Войска РФ ценой больших потерь в личном составе и военной техники сумели временно захватить Мариуполь, Мелитополь и Херсон.

Сейчас российские оккупанты пытаются выйти к административным границам Донецкой и Луганской областей. В Луганской области враг штурмует Северодонецк, в городе идут бои.

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По данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска уже потеряли в Украине около 30 850 человек, 1363 танка, 3354 бронемашины, 210 самолетов и 175 вертолетов.

Ранее стало известно, что в Херсонской области российские войска начали подрывать мосты через реку Ингулец, чтобы замедлить продвижение ВСУ.

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