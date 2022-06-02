Война вокруг зерна. Как открыть порты Украины

Блокада Россией украинских портов может привести к дестабилизации и массовым протестам в Африке и Европе.

Украина - один из крупнейших экспортеров продуктов питания. На долю нашей страны приходится 42% подсолнечного масла, 16% кукурузы и 9% пшеницы, продаваемых на мировом рынке. Война, развязанная Россией против Украины, остановила этот экспорт, поставив мир на грань экономического кризиса. Теперь Россия торгуется с Западом по поводу разблокировки украинских грузов. Что их этого может выйти?

Зерно в обмен на санкции

Глава страны-агрессора в редких разговорах с представителями Запада предлагает обменять решение продовольственных проблем, возникших из-за его же действий, на снятие санкций против России.

"Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада", - говорится в сообщении Кремля после разговора Путина с премьер-министром Италии Марио Драги.

Глава МИД России Сергей Лавров уже договорился до того, что Россия готова пропустить суда с зерном в Средиземное море, если Украина разминирует порты.

"Если Киев решит проблему разминирования портов, то ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море", - заявил Лавров.

Ответ Украины

Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и, как первый шаг, требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении, отметил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя заявление Лаврова.

Николенко отверг слова Лаврова, отметив, что напав на Украину, Россия осадила украинские морские порты, а российская армия заминировала часть морской акватории и постоянно предпринимает попытки прорвать со стороны Черного моря оборону Одессы и других прибрежных городов.

По словам Николенко, Украина прорабатывает вместе с партнерами возможность создания международной миссии, в частности, под эгидой ООН, которая возьмет на себя обеспечение функционирования морских путей экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Украина приветствует предварительную готовность ряда стран присоединиться к процессу восстановления безопасности в Черном море.

В то же время, Украина требует, что Россия как первый шаг должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои.

"Россия должна немедленно разблокировать украинские морские порты, прекратить обстрелы Одессы и других прибрежных городов, отвести свой военно-морской флот на расстояние, которое предотвратит нападение на торговые суда, и не создавать препятствий для международной навигации", - заявил Николенко.

"Призываем страны, продовольственная безопасность которых может больше пострадать от агрессии РФ против Украины, использовать их контакты с Москвой, чтобы заставить ее снять блокаду с украинских морских портов и прекратить войну", - добавил спикер МИД Украины.

Будут бунты?

"Невозможно обойти вопрос блокады Россией наших портов. Из-за этого акта агрессии мир на пороге продовольственного кризиса. Это не просто проблемы с продовольствием. Это дефицит на рынке, это катастрофический рост цен на базовые продукты, это угроза голода для десятков миллионов людей.

Если этого не предотвратить, получим проблему политического хаоса в некоторых странах Африки, Азии – а значит и миграционный кризис в Европе, когда люди из стран, страдающих от голода, будут искать спасения”, - заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, кризис в Африке неизбежно перебросится на всю Европу.

"Также продовольственный кризис неизбежно приведет к масштабным протестам и в европейских странах. Многим правительствам придется объяснять протестующим, почему наш континент оказался в заложниках одного государства Россия и одного человека в Москве, который дал приказ по морской блокаде Украины", - подчеркнул президент Украины.

Что думают на Западе

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас накануне заявил, что, возможно, наиболее вопиющая ложь России касается продовольственного кризиса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает попытки союзников найти пути экспорта большего количества зерна из Украины, в том числе на кораблях.

"Самый простой вариант возобновить поставки зерна – если Путин завершит войну и прекратит блокаду. Но поскольку сейчас этого не происходит, я приветствую усилия разных стран, в том числе союзников Альянса в координации с ООН, которые ищут путь вывезти больше зерна. Отчасти сухопутными путями, а также рассматривают возможность вывезти зерно кораблями", - сказал Столтенберг.

Литва, Эстония и Нидерланды заявили, что рассмотрят возможность отправления военно-морского сопровождения, чтобы помочь кораблям выйти из портов Украины, заблокированных Россией.

"Мы видим глобальное влияние войны на цены на энергетику и продовольствие. И это из-за российского вторжения в Украину. Проблема с экспортом зерна из Украины возникла не из-за наших санкций, а из-за путинской войны против Украины", - добавил генсек НАТО.

Турция все придумала

Украинское зерно будет доставлено на мировые рынки благодаря механизму командного центра, который планируется создать в Стамбуле, сообщает турецкое агентство Anadolu Agency.

Издание пишет, что под эгидой ООН была подготовлена ​​дорожная карта для решения глобального продовольственного кризиса. А ее детали будут обсуждаться в ближайшие дни на встрече с участием представителей России, Украины, Турции и ООН.

"На четырехсторонней встрече будут рассмотрены такие вопросы, как маршрут, страхование и безопасность судов и особенно разминирование в регионе", - говорится в публикации.

Источники в дипломатических кругах сообщили, что Путин и Зеленский положительно оценили сотрудничество по созданию "зернового коридора".