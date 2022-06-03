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Войска РФ обстреляли Харьков: загорелся склад с древесиной

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
 |  Автор: Виталий Кулак
Войска РФ обстреляли Харьков: загорелся склад с древесиной
Последствия обстрела / facebook.com/MNSKHARKIV

Вчера, 2 июня, российские войска вновь обстреливали Харьков. В результате в Основянском районе загорелось складское помещение с древесиной, сообщила в Facebook пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В сообщении говорится, что пожар охватил территорию в 3000 кв. м. Огонь тушили 9 пожарно-спасательных отделений ГСЧС.

Всего 2 июня в Харьковской области в результате вражеских обстрелов произошло 10 пожаров – в Харькове, Харьковском и Чугуевском районах. Пострадали частные жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, сельскохозяйственные и складские помещения.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, в четверг, 2 июня, на Харьковском направлении российские оккупанты активных боевых действий не предпринимали. Основные их усилия были направлены на сдерживание ВСУ. Враг в этом регионе обстрелял шесть населенных пунктов.

Напомним, ранее глава Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика рассказал, что оккупанты разрушили Лисичанск на 60%.

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Последствия обстрела / facebook.com/MNSKHARKIV
Последствия обстрела / facebook.com/MNSKHARKIV

Последствия обстрела / facebook.com/MNSKHARKIV
Последствия обстрела / facebook.com/MNSKHARKIV

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