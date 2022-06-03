Лисичанск разрушен на 60% - глава ГВГА

"Трасса жизни" Бахмут - Лисичанск находится под контролем ВСУ, но постоянно обстреливается, при этом в город умудряются доставлять гуманитарную помощь.

Оккупанты разрушили Лисичанск на 60%. Об этом сообщает руководитель Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика

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Он сообщил, что с каждым днем обстрелы со стороны российских войск становятся все мощнее.

"Обстрелы с каждым днем становятся все более мощными. Оккупанты без перерыва бьют по всему городу. В Лисичанске на 60% разрушена вся инфраструктура и жилая застройка. В городе нет света, газа, электроэнергии, телефонной связи и Интернета. О ситуации в Украине люди узнают от сотрудников полиции и волонтеров", – сказал Заика.

"Трасса жизни" Бахмут - Лисичанск находится под контролем ВСУ, но при этом ее постоянно обстреливают. Тем не менее в город все еще доставляют гуманитарную помощь.

Ранее Зеленский подтвердил, что США дают Украине HIMARS. Такое оружие действительно поможет спасать жизни наших людей и защищать нашу землю, отметил президент Украины.