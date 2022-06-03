За 100 дней войны РФ не достигла никакой стратегической цели в Украине — британская разведка

Британская разведка подвела итоги 100 дней войны России против Украины

За период полномасштабного вторжения в Украину Россия не добилась ни одной стратегической цели. Об этом сегодня сообщили в сводке Минобороны Британии.

“Российским войскам не удалось достичь своих первоначальных целей по захвату Киева и украинских центров власти. Стойкое украинское сопротивление и неспособность удержать аэродром Гостомель в первые 24 часа привели к отражению наступательных операций России. После провала первоначального плана из-за ложных допущений при планировании и плохого тактического исполнения Россия адаптировала свой оперативный план, сосредоточив внимание на Донбассе”, – констатировали в министерстве.

РФ пытается добиться успеха на Донбассе, и сейчас обладает инициативой над украинским сопротивлением, как поделились в разведке. Под контролем страны-агрессора сейчас пребывает 90% Луганщины, в ближайшие две недели есть вероятность установления полного контроля над областью, считают в Минобороны Британии.

В разведке добавили, что эти тактические успехи РФ стоили ей значительных потерь ресурсов и концентрации сил и огня на одном участке общей кампании.

"По сравнению с первоначальным планом России, ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того чтобы Россия добилась хоть какого-то успеха, ей потребуются постоянные огромные инвестиции человеческой силы и оборудования, и, вероятно, понадобится еще значительное время", - сказано в отчете.

Напомним, что вчера в разведке Британии сообщили, что Россия готовится переключить свое внимание и сосредоточиться с захвата Луганской на захвате Донецкой области. Для этого она будет вынуждена взять паузу.

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