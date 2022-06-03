В Одессе торговец оружием ранил троих оперативников

Во время задержания он бросил гранату в полицейских.

В Одессе во время задержания торговцев оружием один из фигурантов бросил гранату в правоохранителей. В результате ранены три оперативника внутренней безопасности Нацполиции, сообщил Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

В сообщении говорится, что полицейские установили причастность 27-летнего мужчины и его 29-летней сожительницы к незаконной продаже оружия. Был задокументирован факт продажи фигурантами автомата Калашникова, магазина и патронов к нему, а также нескольких гранат.

Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться. Когда оперативники схватили фигуранта, он вынул гранату, которая сдетанировала. В результате взрыва ранения получили три оперативника. Они находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.

Злоумышленников задержали после очередной продажи оружия. По этим фактам следователи полиции открыли уголовное производство по двум статьям УК Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее стало известно, что полицейские задержали 20-летнего молодого человека, который обманул волонтеров.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Фото с места обыска / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua