Киберполиция разоблачила мошенника, обманувшего волонтеров

Он обманывал граждан, продавая в мессенджере несуществующую военную амуницию.

Киберполиция разоблачила 20-летнего жителя Первомайска, который обманывал граждан, продавая в мессенджере несуществующую военную амуницию. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По данным досудебного следствия, фигурант создавал фейковые аккаунты и размещал объявления о продаже военной амуниции (шлемы, разгрузки, бронежилеты и др.). Он требовал полную предоплату на банковские карты, оформленные на подставных лиц. После получения денег он удалял аккаунт и не выполнял взятые на себя обязательства.

Установлено, что злоумышленник таким образом, например, обманул волонтеров из Днепра.

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По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Максимальное наказание по этой статье – 3 года лишения свободы. Продолжается досудебное следствие.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области разоблачили 22-летнего местного жителя, который продавал в Интернете несуществующую военную амуницию и обманул более 50 человек.

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Подозреваемый в преступлении / npu.gov.ua

Киберполиция разоблачила мошенника / npu.gov.ua

Киберполиция разоблачила мошенника / npu.gov.ua