В Донецкой области оккупанты разрушили 35 гражданских объектов

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В Донецкой области вчера, 2 июня, российские оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов, в результате чего разрушено 35 гражданских объектов. Есть погибшие и раненые мирные жители, сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Так, враг из авиации, реактивных систем залпового огня, артиллерии и танков обстрелял Славянск, Бахмут, Авдеевку, Райгородок, Новобахмутовку, Покровское и другие населенные пункты.

В результате разрушено или повреждено 35 гражданских объектов – жилые дома, два завода, троллейбусный парк. Враг мешает спасателям предоставлять помощь пострадавшим мирным жителям. Так, в Авдеевке под обстрел попала бригада ГСЧС.

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Напомним, во второй половине апреля российские оккупанты начали большое наступление в Донецкой и Луганской областях, чтобы выйти к административным границам этих регионов. Однако, добиться успеха они до сих пор не могут. Сейчас бои идут в центре Северодонецка.

Ранее глава Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика рассказал, что оккупанты разрушили Лисичанск на 60%.

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Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua