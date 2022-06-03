На Сумщине двое парней добровольно помогали оккупантам

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

В Сумской области контрразведчики СБУ разоблачили двух парней, которые добровольно помогали российским оккупантам. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, молодые люди фотографировали и снимали на видео места расположения ВСУ, блокпостов, военнослужащих, их вооружение, передвижение военной техники. Собранную информацию они пересылали представителям ФСБ РФ.

По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Во время обысков правоохранители изъяли мобильные устройства, в которых содержаться доказательства противоправной деятельности фигурантов. Досудебное следствие продолжается.

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Ранее стало известно, что в Краматорске поймали мужчину, который сдавал захватчикам позиции ВСУ.

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Подозреваемый в преступлении / gp.gov.ua

Фото с места обыска / gp.gov.ua