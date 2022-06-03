Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Зеленский подписал указ о выдаче украинского гражданства Невзорову и его жене - Геращенко

Ранее россСМИ сообщали, что российский журналист подал документы на получение паспорта Украины.
Зеленский подписал указ о выдаче украинского гражданства Невзорову и его жене - Геращенко
Александр и Лидия Невзоровы. / biographe.ru

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что российскому журналисту-оппозиционеру, а также его супруге Лидии Указом президента Украины было предоставлено гражданство Украины за "выдающиеся заслуги перед Украиной". Об этом Геращенко сообщил в телеграм-канале. 

Читайте также: Попытка применения ядерного оружия РФ все равно будет - Невзоров

Отметим, что ранее российское издание Mash сообщало о якобы подаче Невзоровым заявки на получение украинского гражданства. Также они предоставили копию документа из Министерства иностранных дел Украины. 

Копия документа. / Mash
Копия документа. / Mash

Геращенко поблагодарил супругов за смелость освещать события в Украине вне российской цензуры. В связи с чем 23 марта против Александра Невзорова следственный комитет РФ возбудил дело за дискредитацию Вооруженных сил страны-агрессора. Тогда журналист рассказал о бомбежке россиянами сверхбомбой роддома в Мариуполе.

Пока Невзоровы не комментировали ни факт обращения в украинское МИД, ни предоставление гражданства лично Зеленским. 

Ранее мы писали, что россияне угрожают безопасной работе Запорожской АЭС. Работники, которые меняются раз в неделю, работают в критических условиях: не хватает запчастей и расходного материала. 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK