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Россияне угрожают безопасной работе Запорожской АЭС – разведка

Предприятию не хватает запчастей и расходного материала.
Россияне угрожают безопасной работе Запорожской АЭС – разведка
Запорожская электростанция под контролем военных РФ с 4 марта. / Открытый источник

Российские захватчики ставят под угрозу безопасную работу Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. 

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В ГУР отмечают, что ситуация на предприятии достигла критического уровня. Стабильному и безопасному функционированию препятствуют отсутствие запчастей и расходных материалов.

Во время оккупации АЭС боевики попали снарядом возле одного из энергоблоков. В результате произошел вытек масла. Повреждение удалось отремонтировать, но работникам пришлось залить в контур уже отработанное масло. Работа на станции ведется вахтовым методом, которая длится неделю. 

Известно, что личный состав оккупантов размещен в гостинице "Украина" и в помещениях профилактория станции. Также боевики занимают квартиры местных жителей, которые эвакуировались. 

Чтобы пройти на территорию ЗАЭС необходим пропуск. У каждой дежурной смены россияне изымают практически все личные вещи, в частности телефоны. 

В ГУР отмечают, что РФ ищет возможность подключить ЗАЭС к энергосистеме России. Однако по техническим причинам это пока невозможно.

Ранее мы писали, что Россия начала учения в Тихом океане. Для этого страна-агрессор привлекла более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов. 

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