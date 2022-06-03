Россияне угрожают безопасной работе Запорожской АЭС – разведка

Предприятию не хватает запчастей и расходного материала.

Российские захватчики ставят под угрозу безопасную работу Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В ГУР отмечают, что ситуация на предприятии достигла критического уровня. Стабильному и безопасному функционированию препятствуют отсутствие запчастей и расходных материалов.

Во время оккупации АЭС боевики попали снарядом возле одного из энергоблоков. В результате произошел вытек масла. Повреждение удалось отремонтировать, но работникам пришлось залить в контур уже отработанное масло. Работа на станции ведется вахтовым методом, которая длится неделю.

Известно, что личный состав оккупантов размещен в гостинице "Украина" и в помещениях профилактория станции. Также боевики занимают квартиры местных жителей, которые эвакуировались.

Чтобы пройти на территорию ЗАЭС необходим пропуск. У каждой дежурной смены россияне изымают практически все личные вещи, в частности телефоны.

В ГУР отмечают, что РФ ищет возможность подключить ЗАЭС к энергосистеме России. Однако по техническим причинам это пока невозможно.

Ранее мы писали, что Россия начала учения в Тихом океане. Для этого страна-агрессор привлекла более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов.