Войска РФ обстреляли населенные пункты Николаевщины: много раненых

Следователи полиции по всем фактам обстрелов населенных пунктов открыли уголовные производства.

В Николаевской области вчера, 2 июня, российские оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов, в том числе Николаев, сообщил Отдел коммуникации полиции Николаевской области. По данным главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, ранены 24 человека.

В частности, под обстрел врага попали Николаев, Очаков, Полигон, Степное, Лиманы и другие населенные пункты. В результате повреждены 5 частных жилых домов, гараж, автомобили, складские помещения и другие гражданские объекты.

Следователи полиции по всем фактам обстрелов населенных пунктов открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Замазеева также сообщила, что по состоянию на утро 3 июня 2022 года в больницах Николаевской области находилось 260 граждан, пострадавших в результате вражеских обстрелов. Еще 36 пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

Ранее глава Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика рассказал, что оккупанты разрушили Лисичанск на 60%.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua