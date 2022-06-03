Враг обстреливает Харьковщину: за сутки один погибший, семь раненых

В Харькове два человека получили ранения, еще пять - в области

Россияне в течение суток обстреливали Харьков, Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Лозовской районы области. В Харькове от вражеских обстрелов пострадали два человека. Об этом сегодня сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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“В Чугуеве в результате обстрела 1 мирный житель погиб, 2 получили ранения. В с. Катериновка Лозовского района 2 человека получили ранения. Еще 1 ранен в Балаклейской общине. В с. Циркуны в результате обстрелов повреждены частные дома, хозяйственные постройки, ангар с зерном. Повреждены частные автомобили”, - поделился информацией Синегубов.

Также враг нанес ракетный удар по городу Золочев, из-за чего повреждены жилые строения. Глава ОВА добавил, что на Изюмском направлении враг готовится к очередной попытке наступления. ВСУ удерживают позиции и наносят армии РФ существенные потери.

Напомним, что вчера, 2 июня, российские войска обстреливали Харьков. В результате в Основянском районе загорелось складское помещение с древесиной.

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