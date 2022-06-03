Морпехи показали, как они уничтожили танк оккупантов

Вражеский танк поразили из противотанкового переносного ракетного комплекса "Стугна".

В Николаевской области морские пехотинцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского подбили танк российских оккупантов. В Facebook Командование морской пехоты разместило видео, как это произошло.

В сообщении говорится, что вражеский танк поразили из противотанкового переносного ракетного комплекса "Стугна".

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, за первые 100 дней войны, с 24 февраля по состоянию на утро 3 июня 2022 года российские оккупационные войска потеряли в Украине 1367 танков, 3366 бронемашин, 661 артиллерийскую систему, 207 реактивных систем залпового огня, 210 самолетов, 175 вертолетов и большое количество другой военной техники.

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Так, только вчера, 2 июня, бойцы ВСУ подбили и сожгли 3 танка, 12 боевых бронированных машин, уничтожили 14 артиллерийских систем и несколько армейских автомобилей.

Ранее глава Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика рассказал, что оккупанты разрушили Лисичанск на 60%.

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