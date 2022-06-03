На Киевщине установили солнечные станции Tesla: принцип работы

Tesla Powerwall помогут Бородянке с электроэнергией, где после боевых действий еще бывают проблемы со светом.

Американский инженер, создатель компании Tesla Илон Маск передал Украине не только тысячи станций для Интернета, но и солнечные панели Tesla Powerwall, которые уже установили в Киевской области. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Известно, что станции Маска уже функционируют в амбулаториях Бородянки.

"На деоккупированных территориях, наиболее пострадавших от россиян, бывают проблемы с электроэнергией, а станции Tesla Powerwall предоставляют резервное питание во время ее отключений," - рассказал Федоров.

Глава Минцифры отмечает, что более месяца солнечные станции и системы сохранения энергии обеспечивают электричеством критическую инфраструктуру на Киевщине. Сейчас ведомство работает над тем, чтобы все стратегические объекты на освобожденных территориях имели свои Tesla Powerwall.

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