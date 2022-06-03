"Все тут": Защищаем Украину уже 100 дней - обращение Зеленского

Президент записал видеообращение с Банковой вместе с Офисом президента, премьер-министром и руководителем "Слуги народа".

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с улицы Банковой в Киеве вместе с представителями Офиса президента, с премьер-министром Украины, а также с представителем переговорной группы и лидером "Слуги народа" Давидом Арахамией.

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Лидер страны посвятил видео дате в 100 дней с начала полномасштабного вторжения. Зеленский ответил всем недоброжелателям, которые пытаются ежедневно уличить украинскую власть в том, что кто-то сбежал из Украины.

В ролике присутствуют сам Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, советник ОП Михаил Подоляк и руководитель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Все тут: глава Офиса президента тут, премьер-министр Денис Шмыгаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наша команда намного больше. Вооруженные силы тут. Самое главное, что наш народ - тут. Защищаем Украину уже сто дней. Победа за нами. Слава Украине!" - обратился главнокомандующий.

Ранее мы писали, что указом президента Украины было выдано гражданство российскому журналисту Невзорову и его супруге. Публицист не побоялся говорить в России правду о войне в Украине.