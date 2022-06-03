Чиновников Одесского горсовета разоблачили в получении взяток

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

В Одессе правоохранители разоблачили нескольких чиновников городского совета, которые вымогали и получали взятки за то, что не проводили демонтаж рекламных конструкций. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

По данным досудебного следствия, некоторые чиновники Одесского горсовета привлекли посредников из сферы предоставления рекламных услуг для получения взяток за то, что не принимаются меры для демонтажа объектов внешней рекламы.

Во время следствия оперативники задокументировали несколько фактов получения чиновниками через посредника взяток от предпринимателя. Посредника задержали при получении очередной части денег.

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Во время обыска по месту проживания фигурантов правоохранители изъяли 535 000 гривен и почти 39 000 долларов. У одного из чиновников Одесского горсовета нашли паспорт гражданина РФ.

По данным фактам открыто уголовное производство. Досудебное следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Житомире двое медиков вымогали взятки с военных. Их разоблачили правоохранители.

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Фото с места обыска / npu.gov.ua