Невзоров подтвердил получение украинского гражданства: Чертовски благодарен людям Украины

Журналист объяснил, что в преступлении есть преступник и жертва. Он становится на сторону жертвы.

Российский журналист подтвердил, что получил с супругой украинское гражданство. Об этом публицист сообщил в своем телеграм-канале.

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Оппозиционер отметил, что данному решению есть простое объяснение: война в Украине - это преступление. Значит есть преступник (Россия) и есть жертва (Украина). Невзоров выбрал "спасти жертву преступника".

"Если бы каждый из 140 миллионов россиян заслонил бы собой поставленную к стенке Украину, то не было бы ни Бучи, ни Мариуполя, не было бы сотни тысяч трупов и тех миллионов смертей, в которые еще обойдется затея спятившего диктатора. Да, встать рядом с тем, кого расстреливают, не всегда комфортно. Вероятно, проще встать в шеренгу расстрельщиков. Каждый сам делает свой выбор. Важно понимать, что третьего варианта не существует. Я встаю на сторону жертвы," - объясняет Александр Невзоров.

В конце своего поста журналист поблагодарил "измученных, отчаявшихся, окровавленных" людей Украины, которые "позволили занять среди них место".

Ранее мы писали, что советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что гражданство Невзорову дал лично Зеленский, распорядившись соответствующим Указом. 23 марта против Александра Невзорова следственный комитет РФ возбудил дело за дискредитацию Вооруженных сил страны-агрессора.