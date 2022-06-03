Стефанчук встретился с Олафом Шольцом и призвал его увеличить военную поддержку – СМИ

Украине, прежде всего, нужно современное оружие.

В Берлин прибыл спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. В ФРГ украинец встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом, на встрече обсуждалось увеличение военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Spiegel.

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Стефанчук призвал Германию увеличить военную поддержку. В частности, Украина нуждается в современном оружие и бронетехнике.

"Конечно, нам, прежде всего, нужно современное оружие. Мы также можем драться старым оружием из старых запасов, но новое оружие более эффективно. Так что мы ожидаем и бронетранспортеры Marder, и танки Leopard," - подчеркивает спикер ВР Украины.

Руслан Стефанчук высказал благодарность за заявление Шольца о будущих поставках, но попросил их ускорить, так как ежедневно умирают и получают ранения украинцы.

"Ежедневно в Украине погибают 100 человек и 500 получают ранения. Поэтому было бы хорошо, если бы время… между принятием решения и реальной поставкой оружия было максимально сокращено," - отметил представитель украинского правительства.

Также Стефанчук должен встретиться в Берлине с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

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