Оккупанты 27 раз обстреляли населенные пункты Луганской области

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Луганской области.

В Луганской области за минувшие сутки, 2 июня, российские оккупанты 27 раз обстреляли населенные пункты, разрушив гражданские объекты. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, в четверг в результате вражеских обстрелов было разрушено 9 жилых домов в Северодонецке, в Лисичанске – 2 дома, в Горском – 16 домов, а в Золотом – 6 домов. В Лисичанске в результате вражеских обстрелов повреждена инфраструктура и уничтожены 4 специальные автомобиля пожарной части.

По всем фактам вражеских обстрелов следователи полиции открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, враг сейчас пытается захватить Северодонецк. Бои идут в центре города.

Ранее глава Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика рассказал, что оккупанты разрушили более половины домов и зданий Лисичанска.

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Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua