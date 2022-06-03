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СБУ задержала агента ФСБ, который собирал данные о возможных целях для РФ

Агента задержали во время съемки одного из военных объектов.
СБУ задержала агента ФСБ, который собирал данные о возможных целях для РФ
Коллаборант собирал информацию об украинских объектах. / СБУ

Контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ, который собирал данные об объектах, которые могли стать потенциальными целями для обстрелов России. Однако ведомство сработало на опережение и поймало злоумышленника на "горячем". 

Спикер СБУ отмечает, что утечки данных не произошло, так как правоохранители задержали мужчину во время съемки одного из объектов военной инфраструктуры.

Задержанный - местный житель, бывший сотрудник органов исполнительной власти и поклонник запрещенной в Украине партии Шария. С ним регулярно связывались российские спецслужбы с целью узнать не только координаты подразделений силовых структур и воинских частей, но и админпостроек органов государственной власти Украины.

СБУ устанавливает, планировал ли задержанный ряд терактов. Подозрения связаны с его запросом в ФСБ ряда вооружения. А именно: патроны с магазинами, гранаты с запалами, противопехотные мины МОН-50 с радиодетонаторами.

На сегодняшний момент агент Кремля задержан и уведомлен о подозрении в государственной измене по ч. 2 ст.  111 Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что российские боевики воруют в украинских домах все, что видят, - даже магниты с холодильников. Об этом стало известно из перехвата СБУ.

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