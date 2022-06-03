СБУ задержала агента ФСБ, который собирал данные о возможных целях для РФ

Агента задержали во время съемки одного из военных объектов.

Контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ, который собирал данные об объектах, которые могли стать потенциальными целями для обстрелов России. Однако ведомство сработало на опережение и поймало злоумышленника на "горячем".

Спикер СБУ отмечает, что утечки данных не произошло, так как правоохранители задержали мужчину во время съемки одного из объектов военной инфраструктуры.

Задержанный - местный житель, бывший сотрудник органов исполнительной власти и поклонник запрещенной в Украине партии Шария. С ним регулярно связывались российские спецслужбы с целью узнать не только координаты подразделений силовых структур и воинских частей, но и админпостроек органов государственной власти Украины.

СБУ устанавливает, планировал ли задержанный ряд терактов. Подозрения связаны с его запросом в ФСБ ряда вооружения. А именно: патроны с магазинами, гранаты с запалами, противопехотные мины МОН-50 с радиодетонаторами.

На сегодняшний момент агент Кремля задержан и уведомлен о подозрении в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что российские боевики воруют в украинских домах все, что видят, - даже магниты с холодильников. Об этом стало известно из перехвата СБУ.