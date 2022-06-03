Боевики крадут все подряд, даже магниты с холодильников - перехват СБУ

Российские оккупанты шокированы, что украинцы имели возможность объездить полмира.

Российская армия, которая уже зарекомендовала себя как армия воров и мародеров, ворует абсолютно все - даже магниты с холодильников. Таким образом выражая протест, что они себе не могут такое позволить. Об этом стало известно из телефонного разговора боевика с братом, который перехватила СБУ.

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Российские мародеры позавидовали украинцам, в дом которых незвано зашли.

"Я магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они, е*ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До*уя, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себе взял," - рассказал оккупант.

Также боевик добавил, что забирают с собой все, что видят: "Пацаны чё только не пи*дят: пилы, всякую ху*ню, "тырчики", болгарки – все домой".

Однако карма не дала осуществить их "бизнес-планы". Мародер жалуется, что сумка с косметическими кремами и 10 кофемашин сгорели, когда тот думал о передаче в РФ и продаже.

Ранее мы писали, что российские оккупанты угрожают безопасной работе Запорожской АЭС. Работники, которые работают в нечеловеческих условиях и под давлением, испытывают нехватку запчастей и расходного материала.