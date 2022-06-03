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Россияне уничтожили единственный музей Есенина в Украине

Россия прилагает усилия по дерусифкации Украины
 |  Автор: Юрий Кобзар
Россияне уничтожили единственный музей Есенина в Украине
В Харькове уничтожен музей Есенина / suspilne.media

Россияне разрушили единственный в Украине музей русского поэта Сергея Есенина. Об этом сообщает “Суспильне”.

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Музей располагался в одной из школ на севере Харькова. В ночь на 2 июня россияне нанесли ракетный удар по школе. В результате этого взрывная волна разрушила в том числе и помещение, где находился музей.

По словам учительницы Светланы Бредун, когда увидела последствия ракетного удара по школе – плакала.

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"А что еще можно чувствовать, когда это видишь? Нехристи… На Благовещение (25 марта) они мне в квартиру шлепнули, а сейчас они шлепнулись в школу. Так хотелось бы, чтобы увидели они, те "асвобадители", от чего они освобождают. Теперь у нас здесь не будет ничего российского, ничего", – сказала женщина.

Напомним, в начале мая россияне нанесли прицельный ракетный удар по музею Григория Сковороды.

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