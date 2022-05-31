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Рада призвала выгнать Россию из ЮНЕСКО

Российская армия систематические уничтожает объекты культуры в Украине, а потому РФ не место в этой организации, считают нардепы
 |  Автор: Юрий Кобзар
Рада призвала выгнать Россию из ЮНЕСКО
Дом культуры в Дергачах под Харьковом / facebook.com/MKIPUkraine

Верховная Рада призвала ООН исключить Россию из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщила у себя в Telegram нардеп фракции "Слуга народа" Елена Шуляк.

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По ее словам, за это постановление проголосовали 311 народных избранников. Все они согласились с тем, что Россия проявляет нигилизм по отношению к нормам международного гуманитарного права.

"Россия продолжает обстреливать Украину и разрушать объекты культурного наследия в большинстве регионов государства. По последним данным, было повреждено или уничтожено более 250 культурных памятников. Это церкви, музеи, памятники, заповедники, дома культуры, театры, библиотеки и исторические здания", - написала Шуляк.

Напомним, Рада потребовала ввести санкции против иерархов РПЦ. Российские церковнослужители слишком рьяно поддерживают военную агрессию РФ.

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