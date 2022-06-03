Враг снова обстрелял приграничные населенные пункты Сумщины - ОК "Север"

Только сегодня по Сумской области было нанесено 13 ударов со стороны России

Российские войска сегодня вновь обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области с территории РФ. Об этом сообщили в оперативном командовании “Север”.

Читайте также: Российские войска выпустили 6 ракет по Сумской области

“В 09:15 наблюдатели зафиксировали 8 взрывов (приходы), предварительно из миномета по направлению н.п. Стариковое. В 10:05 зафиксировано 5 взрывов (приходов) по территории Украины в направлении Шалыгино”, - поделились в командовании.

Потерь среди личного состава и техники нет. Информации о погибших и раненых среди местного населения и повреждения гражданской инфраструктуры не поступало.

Отметим, что сегодня утром с территории РФ оккупанты из артиллерии и минометов также обстреляли приграничные районы Черниговской области. Вчера, 2 июня, войска захватчиков с территории России из минометов обстреляли Сумскую область. К счастью, никто не погиб.

Напомним, что вчера во время брифинга представитель Минобороны Украины рассказал, что со стороны страны-агрессора растет угроза повышение интенсивности обстрелов приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.