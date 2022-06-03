Войска РФ не готовятся к повторному наступлению на север Украины - пограничники

Точное количество российских войск на северных границах Украины пока неизвестно

Пограничная служба Украины на данный момент не заметила напротив Черниговской и Сумской областей группировку войск РФ, которые могли бы снова осуществить наступление на эти области. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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“Той группировки, которая повторно могла совершить вторжение в Украину на направлении Черниговщины или Сумщины, мы не фиксируем. Мы также не можем сейчас сказать точное количество, сколько там есть (российских войск - ред.), но мы видим перемещение, мы видим действия армии России, которые осуществляют укрепление своих позиций на своей территории напротив этих областей", - отметил Демченко.

Также он добавил, что РФ каждый день обстреливает артиллерией, авиацией, минометами и стрелковым оружием приграничные районы Сумщины и Черниговщины. Это несет угрозу мирному населению, поскольку много раз были повреждены дома местных жителей.

Такими действиями армия РФ делает все, чтобы Украина продолжала держать необходимое количество сил в этих районах и не перебросила их на направления, где ведутся активные боевые действия. Украинские военные, в свою очередь, укрепляют приграничные зоны на случай, если враг все же попытается повторно вторгнуться.

Напомним, что сегодня утром с территории РФ оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли приграничные районы Черниговской области.

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