Под Северодонецком ВСУ отбросили оккупантов от двух поселков

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

На Северодонецком направлении вчера, 2 июня, российские оккупанты пытались наступать в районе населенных пунктов Метелкино и Белогоровка, но понесли потери и отступили. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Он отметил, что на Северодонецком направлении враг продолжает обстреливать позиции ВСУ и мирные населенные пункты. В частности, вражеским обстрелам вчера подверглись Северодонецк, Лисичанск, Боровое и Устиновка.

Российские оккупанты пытались захватить Метелкино и Белогоровку, но бойцы ВСУ их отбросили. Продолжаются бои в центре Северодонецка.

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Напомним, по данным Минобороны Великобритании, российские оккупационные войска ценой больших потерь смогли добиться временного тактического успеха в Донецкой и Луганской областях. Однако, на других направлениях враг вынужден перейти к обороне.

Ранее глава Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика рассказал, что оккупанты разрушили более половины домов и зданий Лисичанска.

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