Оккупанты завозят на Херсонщину выходцев из Кавказа – МО Украины

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Российские оккупанты начали переселять на временно оккупированную территорию Херсонской области представителей Кавказа. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время встречи с делегацией Мирового Конгресса Украинцев, передает АрміяInform.

По ее словам, на временно оккупированных территориях юга Украины оккупанты устраивают свой сельскохозяйственный бизнес. Именно поэтому они завозят туда выходцев из Кавказского региона.

Ранее были сообщения, что российские оккупанты вывозят из Херсонской области зерно, сельскохозяйственную продукцию и сельскохозяйственную технику в РФ. Украденную украинскую сельскохозяйственную технику уже заметили в Чечне.

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Кроме того, оккупанты заставляют фермеров за бесценок продавать им сельскохозяйственную продукцию и заставляют пользоваться рублями.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинская армия освободит Херсон раньше, чем это кто-то может себе представить.

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