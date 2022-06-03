Стало известно, когда ВСУ начнут получать тяжелое немецкое вооружение

Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Вооруженные силы Украины могут начать получать немецкое тяжелое вооружение уже до конца июня 2022 года. Об этом рассказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает агентство PNP.

Украинский дипломат приветствовал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о намерениях передать Украине ракетные системы ПВО Iris-T, и призвал ускорить этот процесс.

Ранее Шольц заявил, что Германия поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T, благодаря чему наша страна сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Кроме того, ВСУ получат немецкие радары слежения, способные обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию, а также реактивные системы залпового огня.

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При этом Олаф Шольц ранее говорил, что Греция отправит в Украину танки советского образца, а Германия "закроет" нехватку для греков передачей своих боевых машин пехоты.

Напомним, ранее в Берлине спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и Шольц обсудили увеличение военной помощи Украине.

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