Подоляк назвал условие для контрнаступления ВСУ
Как только Украина получит от западных партнеров достаточное количество оружия, украинская армия пойдет в интенсивное контрнаступление. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона в пятницу, 3 июня.
Представитель Киева отметил, что поставки уже осуществляются, но если бы в Европе быстрее принимались решения о помощи Украине, удалось бы предотвратить гибель многих защитников.
"Вопрос времени. Мы хотели бы все получить еще месяц назад, чтобы уменьшить количество погибших. Европа принимает решения более постепенно, чем нам бы хотелось", - сказал советник.
Как сообщалось, украинские военные начали курс обучения по работе с реактивными системами залпового огня M142 HIMARS, которые ВСУ получат от США.
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