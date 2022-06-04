Подоляк назвал условие для контрнаступления ВСУ

Если бы в Европе быстрее принимались решения о помощи Украине, удалось бы предотвратить гибель многих защитников, отметили в ОП.

Как только Украина получит от западных партнеров достаточное количество оружия, украинская армия пойдет в интенсивное контрнаступление. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона в пятницу, 3 июня.

По словам политика, это произойдет скоро.

"Когда мы получим достаточное количество оружия? В ближайшее время. И вы это увидите, как только начнется более интенсивное контрнаступление с нашей стороны. Сегодня у нас также есть отдельные контрнаступления. Но как только мы получим все, что нужно, это будет интенсифицировано. И Вооруженные силы наконец смогут доказать Российской Федерации, что "вторая армия" находится в другой географической точке планеты", - сказал Подоляк.

Представитель Киева отметил, что поставки уже осуществляются, но если бы в Европе быстрее принимались решения о помощи Украине, удалось бы предотвратить гибель многих защитников.

"Вопрос времени. Мы хотели бы все получить еще месяц назад, чтобы уменьшить количество погибших. Европа принимает решения более постепенно, чем нам бы хотелось", - сказал советник.

Как сообщалось, украинские военные начали курс обучения по работе с реактивными системами залпового огня M142 HIMARS, которые ВСУ получат от США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet