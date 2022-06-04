Войска РФ продолжают штурмовать Северодонецк – Генштаб ВСУ

В районе Северодонецка оккупанты усилили свою группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса.

В Луганской области российские оккупанты продолжают при поддержке артиллерии штурмовать Северодонецк. Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр Генштаба ВСУ.

В сообщении говорится, что в районе Северодонецка оккупанты усилили свою группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса. В городе продолжаются бои.

В целом же, по данным Генштаба ВСУ, в Восточной операционной зоне основные усилия врага сосредоточены на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

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За минувшие сутки, 3 июня, в Донецкой и Луганской областях бойцы ВСУ отбили 9 атак врага, уничтожив при этом 1 танк, 6 бронемашин и другую военную технику оккупантов. Кроме того, в этих регионах за сутки сбили три вражеских беспилотника.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война России и Украины может закончиться в любой момент, но обязательно на условиях Киева.

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