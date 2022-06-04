На Запорожье войска РФ обстреляли Гуляйполе

Кроме того, в пятницу в Запорожской области оккупанты нанесли артиллерийские удары по селам Преображенка и Успеновка.

В Запорожской области российские оккупанты вчера, 3 июня, из реактивных систем залпового огня обстреляли город Гуляйполе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.

Кроме того, в пятницу в Запорожской области оккупанты нанесли артиллерийские удары по селам Преображенка и Успеновка.

В результате вражеских обстрелов в Гуляйполе, Преображенке и Успеновке повреждено около 11 частных жилых домов и два магазина.

Кроме того, в Запорожской области войска РФ вчера обстреливали позиции ВСУ вдоль всей линии соприкосновения. Они использовали все виды вооружений.

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В целом на Запорожье враг активных боевых действий не вел, сосредоточившись на удержании ранее захваченных рубежей. Оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ и мирные населенные пункты.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что война России и Украины может закончиться в любой момент, но обязательно на условиях Киева.

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