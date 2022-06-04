В Донецкой области оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов

Они использовали ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, артиллерию и танки.

В Донецкой области российские оккупанты вчера, 3 июня, обстреляли 11 населенных пунктов, в результате чего повреждены или разрушены 14 гражданских объектов. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В частности, российские войска наносили удары по Авдеевке, Соледару, Краматорску, Новомихайловке и по другим населенным пунктам. Они использовали ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, артиллерию и танки.

В результате вражеских обстрелов повреждены 14 гражданских объектов – 3 многоэтажных жилых дома, 9 частных жилых домов и др. Следователи полиции и СБУ по всем фактам вражеских обстрелов открыли уголовные производства по ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

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По данным Генштаба ВСУ, на Донецком направлении российские оккупанты обстреливают позиции ВСУ вдоль всей линии соприкосновения, а также мирные населенные пункты. Они используют оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война России и Украины может закончиться в любой момент, но только на условиях Киева.

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Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua