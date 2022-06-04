Возле Скадовска на вражеской мине подорвались три человека

На временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты заминировали пляжи.

На временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты заминировали пляжи возле Скадовска, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, 3 июня в поселке Лазурное на пляже возле пансионата "Парус" на мине, которую установили российские оккупанты, подорвались местные жители. Все они – три человека – погибли на месте.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством). Досудебное следствие продолжается.

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты минируют на временно оккупированной территории юга Украины побережье Черного моря. Они также продолжают обстреливать мирные населенные пункты возле линии соприкосновения.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война России и Украины может закончиться в любой момент, но только на условиях Киева.

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