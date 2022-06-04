В Мариуполе сносят дома вместе с погибшими - мэрия

Оккупанты не стали разбирать завалы разрушенных зданий, несмотря на информацию о погибших в них.

Оккупанты начали снос разрушенных домов в Мариуполе вместе с телами погибших, сообщает в субботу, 4 июня, советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, оккупанты приступили к сносу без разбора завалов, несмотря на информацию о погибших в доме.

Первые дома сносены на проспекте Единства 56-60 под усиленной охраной с привлечением "волонтеров".

"Данные о новых телах погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района. Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне. Бесчеловечное обращение даже с погибшими приобрело неслыханные обороты", - пишет Андрющенко.

Ранее он сообщил, что российские военные отказались выдавать документы о смерти погибших от обстрелов или от полученных травм.

По оценкам горсовета, число мирных жителей, погибших в Мариуполе, может превышать 22 тысяч человек.

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