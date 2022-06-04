В Николаевской области войска РФ обстреляли пять населенных пунктов

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В Николаевской области российские оккупанты вчера, 3 июня, обстреляли пять населенных пунктов, в результате чего пострадали объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В частности, под прицел врага в этой области вчера попали город Николаев, а также села Николаевское, Кавказ, Украинка и Пришиб. Есть погибшие и раненые мирные жители.

В результате вражеских обстрелов повреждены жилые дома, гаражи, автомобили, а также здания одного предприятия. По каждому факту вражеского обстрела открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, 3 июня на Южнобужском направлении (возле Одесской и Николаевской областей) российские оккупанты вели позиционную оборону. Они обстреливали позиции ВСУ и населенные пункты.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война России и Украины может закончиться в любой момент, но только на условиях Киева.

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Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua